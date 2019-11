Hast alle jongkatten ûnder fiadukt Marsum rêden

De fjouwer katten dy't Douma-Klement freed rêden hat, sitte op it stuit by har thús. Se wol noch wol achter de mem oan. Dy liket hiel jong, skriuwt se op de pagina foar fermiste bisten yn de omjouwing fan Ljouwert. Se wol noch útfine oft de mem fan immen is.

Leafst alle katten by elkoar

Dit wykein hat Douma-Klement in petear by diere-opfang De Wissel yn Ljouwert oer wat der mei de jongkatten gebeure moat. It leafst soe se sels alle katten by elkoar ha, mei de mem derby.

By it rêden fan de katten waard Douma-Klement wolris klaud, oant blieden oan ta, mar: "Hier doe je het voor, hier leef je voor. We hebben 'm, hij is veilig!"

Ferline wike seagen we by Simone Douma-Klement en har freondinne Judith, doe't se katten oan it rêden wiene: