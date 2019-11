Follybalklup Snits moast nei opstappen trainer rap skeakelje

Ter Steege (46) wie al assistint-trainer yn Snits en nimt no de taken fan Oosterhof foarearst oer. Ofrûne sneon makke se har debút as haadcoach yn Ede tsjin TalentTeam Papendal. It waard bekroand mei in dúdlike 3-0 oerwinning, de earste winst fan it seizoen. Sneon hopet Ter Steege mei de froulju dy opstekker in goed ferfolch te jaan yn Ootmarsum tsjin Set Up'65.

Earedifyzje

Yn de earedifyzje spylje tsien ploegen. De boppeste seis teams komme yn de kampioenspûl om de lânstitel. De nûmers 7,8 en 9 spylje yn de degradaasjepûl. De úteinlike nûmer njoggen degradearret. TalentTeam Papendal spilet allinnich yn de reguliere kompetysje en kin net kampioen wurde en ek net degradearje.