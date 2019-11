Fraksjefoarsitter PvdA: "Ferhâldingen bot fersteurd, wy stean achter ús wethâlder"

It is net sa dat de oare koälysjepartijen gjin fertrouwen mear hawwe yn de PvdA. Sy hawwe problemen mei Van Gent. Fraksjefoarsitter Feenstra: "Der binne al skoften spanningen en de kâns dat it noch goed kaam wie nihyl. Hoe't it no fierder moat? Dat is net oan ús. Wy stean folslein efter ús wethâlder, dat mei dúdlik wêze."

CDA: sykje nei in oare partij

Sûnder de PvdA hâldt de koälysje 17 fan de 37 sitten yn de ried oer. Fraksjefoarsitter Douwe Attema fan it CDA, de grutste partij yn de koälysje, seit dat se de kommende dagen sjen sille nei in oare partij om wer oan in mearderheid te kommen. "We moatte earst de hektyk mar even troch wêze, mar dêrnei sille wy as CDA it inisjatyf nimme."