Epke Zonderland mist World Cup yn Cottbus troch operaasje

De wrâldbekerwedstriden binne wichtich foar him, omdat hy him allinne sa noch pleatse kin foar de Olympyske Spelen. Hy moat dan earste wurde yn syn dissipline: de rekstôk. Earder slagge it de turner net him streekrjocht te pleatsen foar de Olympyske Spelen, om't hy foel by it WK.