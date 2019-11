Sulver Bergsma op 5.000 meter yn Minsk, Kramer 13e

Kramer hat 34 wrâldbekerwedstriden wûn op de 5.000 meter, mar koe freed syn ploechgenoat Roest net byhâlde. De 33-jierrige Fries liet de lêste trije rûntsjes 'rinne'. It is foar it earst dat Kramer op in wrâldbekerwedstriid net yn de top-tsien einiget. Hy hat him ôfmeld foar de 1.500 meter op snein.

Yn de B-difyzje waard Douwe de Vries twadde op de 5.000 meter. Hy sette in tiid del fan 6.23,07. Dêrmei promovearret er nei de A-groep by de folgjende wrâldbekerwedstriid, takom wike yn Poalen. De wrâldbekerwedstriid yn Minsk is de earste fan it seizoen.