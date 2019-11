PvdA stapt út koälysje Súdwest-Fryslân, om't kollega-wethâlders fertrouwen yn Van Gent opsizze

PvdA giet opposysje yn

De PvdA fernuveret him deroer dat de koälysjegenoaten it fertrouwen opsizze. Se geane no de opposysje yn. Fraksjefoarsitter Johan Feenstra hat it oer in grutte teloarstelling, mar sjocht út nei de nije rol yn de opposysje: "We sille striidber, sterk en sosjaal opposysje fiere."

Sûnder de PvdA hâldt de koälysje 17 fan de 37 sitten yn de ried oer. Fraksjefoarsitter Douwe Attema fan it CDA, de grutste partij yn de koälysje, seit dat se de kommende dagen sjen sille nei in oare partij om wer oan in mearderheid te kommen. "We moatte earst de hektyk mar even troch wêze, mar dêrnei sille wy as CDA it inisjatyf nimme."