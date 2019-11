FIDEO: foarútsjoch op yntocht Sinteklaas en demonstraasje yn Ljouwert

Sneontemiddei komt Sinteklaas oan yn Ljouwert en aksjegroep Kick Out Zwarte Piet is oanwêzich om te demonstrearjen tsjin Swarte Pyt. Om't it ferline jier út de klauwen rûn tusken foar- en tsjinstanners, binne der dit jier ekstra maatregels nommen. Sa is in part fan it Saailân ôfsletten, by it plak fan de demonstraasje.