Projekt wol Joadske bern takom jier werombringe nei Fryslân

Inisjatyfnimmer Gerard van der Veer wol de Joadske bern byinoar bringe yn Fryslân, begjin maaie takom jier. Dan is it 75 jier ferlyn dat Nederlân befrijd waard. In protte Joadske bern binne letter ferhuze, soms emigrearre nei Israel. As se noch libje, sille se no tusken de 77 en 90 jier wêze. It sil net maklik wurde om alle bern op te spoaren, want der is gjin list mei nammen. Mar mei help fan de Fryske befolking moat it mooglik wêze om de nammen en de ferhalen boppe wetter te krijen.

Van der Veer: "De Fryske befolking hat in soad bern ûnderdak en feilichheid bean. It is moai dat dy ferhalen ferteld wurde, no't it noch kin. It liket my belangryk foar dy Joadske bern om mei lotgenoaten te praten. Foar guon hat it in traumatyske útwurking hân op de rest fan har libben."