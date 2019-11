Hearrenfeanspiler Van Hau nominearre as Aziatysk fuotbaltalint fan it jier

De Fjetnameeske fuotballer Doan Van Hau fan Sportklup Hearrenfean is nominearre foar Aziatysk talint fan it jier. Njonken Van Hau hat it Aziatyske fuotbalbûn de Japanner Hiroki Abe (FC Barcelona) en de Súd-Koreaan Lee Kang-in (Valencia) nominearre.