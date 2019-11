"Leechsteande winkels Bûtenpost moatte omboud wurde ta wenromten"

Dêrneist is der neffens pleatslik belang ek in grut tal wenningsykjenden yn it doarp en yn de gemeente Achtkarspelen. De feriening trunet der dêrom by de gemeente op oan om in aktive en fleksibele hâlding as it giet om wenjen yn it sintrum fan it doarp. Troch de kombinaasje fan de twa problemen kin neffens pleatslik belang in oplossing fûn wurde.