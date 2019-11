Nederlân wint goud op teamsprint mei twa De Jongs

Nederlân is regearjend wrâldkampioen op dit ûnderdiel. Yn febrewaris 2019 rieden Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit nei de wrâldtitel.

Earste wrâldbeker Michelle de Jong

No ried Michelle de Jong yn it plak fan Smit. Foar har is it de earste wrâldbekerwedstriid yn har karriêre en dêrop hellet se dus fuortendaliks in gouden medalje. Sanneke de Neeling, rydster fan it Gewest Fryslân, wie reserve.