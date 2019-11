Henk de Jong wol 'bonuspunten' Cambuur net fuortsmite

SC Cambuur hie yn 'e histoarje noch nea earder wûn yn Kerkrade tsjin Roda JC. De Jong: "Ast dy dêr winst, dan moast snein resultaat helje. Dat binne we oan ússels ferplicht. Roda is in ferfelende ploech. Dat binne bonuspunten, dêr winne net safolle. Dan moast dat net fuortgoaie yn thúswedstriden."

En dus hat De Jong hege ferwachtings fan syn ploech foar it thúsduel mei Almere City. Dat wurdt op sneintemiddei spile, om't it in ynterlânwykein is. Dan is der gjin earedifyzje en om't telefyzjestjoerder FOX Sports wol safolle mooglik wedstriden útstjoere wol, binne de earste difyzjeduels ferspraat oer it wykein.

"Net folle twivel"

De kâns is grut dat Cambuur mei deselde alve spilers start as ferline wike tsjin Roda JC. De Jong hat net folle twivel, sa seit er sels. "Ik bin hiel tefreden oer al myn spilers. Ik kin keuzes meitsje." Allinne de rjochtsbûtenposysje soe noch wat feroarje kinne. Ferline wike krige Jarchinio Antonia in kâns yn de basis, wylst Ragnar Oratmangoen dêr de wiken dêrfoar spile.

"Snelheid is wol belangryk yn it fuotbal", seit De Jong. "En dy snelheid hat Antonia mear. Mar Ragnar kin aansen op it middenfjild spylje of op de bûtenkant. Mar miskien is dat snein ek wol."