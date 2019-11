UPDATE: brân by ôffalferwurker Omrin yn Harns ûnder kontrôle

De minsken fan Omrin besochten de brân sels út te krijen, mar hawwe de brânwacht ynskeakele foar help. "De brand zit ergens waar we niet goed bij kunnen, vandaar dat een tweede brandweerwagen is opgeroepen", fertelde in wurdfierder fan de brânwacht. Omrin joech sels oan de brân aardich ûnder kontrôle te hawwen.

It ferbaarnen fan ôffal is tydlik ophâlden, de ynstallaasje bliuwt wol gewoan yn bedriuw. "We houden de installatie in bedrijf, alleen is de afvalverbranding tijdelijk stopgezet", seit Helmhout. "We verwachten binnen een aantal uren de verbranding van afval weer in gang te zetten".

De oarsaak fan de brân is noch net bekend. "Waarschijnlijk gaat het om een soort vet, maar we gaan nog precies kijken wat het is geweest", follet Helmhout oan.