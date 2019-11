Omrop TIP: De finale fan sjongfestival Liet live by Omrop Fryslân

De winner fan Liet 2019 sil yn 2020 Fryslân fertsjintwurdigje op Liet International. Dit Europeeske festival foar lieten yn minderheidstalen fynt yn april plak yn it Deenske plak Aabenraa.

Liet wurdt sûnt 1991 alle jierren organisearre. Yn 1999 waard it wûn troch Twarres mei Wêr bisto. It duo is freed, yn de nije formaasje, as spesjale gast nei tweintich jier werom op it Fryske sjongfestival. De edysje fan ferline jier waard wûn troch de groep Stonecrobs.

De finale fan Liet begjint freedtejûn om 19.30 oere en is live te folgjen by Omrop Fryslân fia de webside en de app.