Buma is by yntocht boargemaster foar tsjin- én foarstanners Swarte Pyt

Minsken meie dus ek in demonstraasje fóar Swarte Pyt hâlde. Buma: "Maar, dat is wat anders dan iemand bedreigen. Het is mijn taak om er rekening mee te houden dat mensen zich ook minder vreedzaam tegen anderen willen keren."

Yn goed oerlis

"Ik vind dat wij in Nederland aan twee dingen ruimte moeten geven," seit de boargemaster mei klam. "Allereerst aan dat mooie sinterklaasfeest voor de kinderen van Leeuwarden, maar dus ook aan die demonstratie. We hebben het in goed overleg hiertoe gebracht. De demonstranten weten van vorig jaar dat de gemeente zorgt voor veiligheid, maar dat we wel beperkingen stellen aan de plek waar je mag demonstreren. Dus er is in goed overleg met Kick Out Zwarte Piet op deze plek gekomen."

Tsjinaksjes meie

In tsjinaksje mei noch, jout Buma oan. Dêr kinne noch oanmeldingen foar yntsjinne wurde by de gemeente. "Je mag gewoon je mening geven, ook met veel mensen. De gemeente moet dat ook toelaten. Maar als je het niet aanmeldt, dan zijn wel wel strenger in waar je dat mag doen en stellen we strikte eisen." Der falt Buma wol it ien en oar op. "Ik kan niet ontkennen dat er signalen zijn dat er mensen zich wel weer willen gaan tegen-organiseren. Ik heb geen enkele melding van een demonstratie. Dat betekent dat we ook niet toelaten dat Kick Out Zwarte Piet zal worden bedreigd door anderen. We hebben de maatregelen genomen die we moeten nemen." Hokker maatregels dat binne, seit Buma net.

Feiligens garandearje

De demonstranten woene east yn de Prinsetún stean, mar dat giet net troch. "Er is goed overleg geweest en ik geloof wel dat ze inzien dat de Prinsentuin waar ze eerst eigenlijk zouden willen demonstreren, niet mogelijk is. Omdat het feest het niet toelaat en we erg willen opletten dat kinderen en ouders langs de route het mooi hebben, maar ook omdat het voor hun eigen veiligheid van belang is dat ze een plek hebben waar die veiligheid zo goed mogelijk gegarandeerd kan worden. We hebben gezien wat er vorig jaar gebeurde," seit Buma.

"Vooral een mooie intocht"

Ien ding moat neffens Buma foarop stean: "Morgen wordt vooral een mooie intocht van Sinterklaas, van de Prinsentuin naar het Stadhuis. Dat gaan we mogelijk maken, dat moet veilig gebeuren voor kinderen en ouders. Nu is het zo in Nederland dat als je een mening hebt en het ergens niet mee eens bent, dan mag je demonstreren. Dus dat laat ik ook toe. Maar wel op een specifieke plek. De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet krijgt ruimte op het Wilhelminaplein, hoek Ruiterskwartier tegenover de Doelesteeg. En als ze zich daar aan houden dan zal ik hen beschermen in hun grondrecht om te demonstreren."