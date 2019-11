FIDEO: Siedden sammelje op de Ofslútdyk

Ben Bruinsma fan Sint-Anne is gek fan âlde gewaaksen as de giele 'hoornpapaver', de 'zeelathyrus', de blauwe 'walstro' en de lobbe 'melde'. Dizze plantsjes binne seldsum en benammen te finen op de Ofslútdyk. Mar it is de fraach hoe't it mei de plantsjes komt no't de Ofslútdyk ferboud wurdt. Dêrom giet Bruinsma alle twa wiken nei de Ofslútdyk ta om de siedsjes te sammeljen. As de ferbouwing oer in pear jier klear is, kin hy de siedsjes wer werom plantsje om sa de natuer te behâlden.