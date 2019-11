Aksjekomitee hat beswier tsjin mooglike komst transformatorstasjon by Burgum

Dat der in kabelferbining komme moat tusken it nije wynpark boppe de waadeilannen en it lanlike elektrisiteitsnet is al even dúdlik. Foar it einpunt fan de kabelferbining, dy't ûnder de grûn rinne sil en útkomt by in nij te bouwen transformatorstasjon, binne trije plakken útkeazen. Dat binne Burgum, Vierverlaten by Grins en Eemshaven by Delfsyl. Foar elk plak wurdt troch it Ministearje sjoen nei trije mooglike rûten. Tongersdeitejûn wie der yn gearkomste dêr't de gemeenteried fan Tytsjerksteradiel bypraat waard troch TenneT en it Ministearje fan Ekonomyske Saken.

'Rûten fia Burgum skrasse'

Noardermar wol neat witte fan de trije rûten nei Burgum. "De plannen dat wy oergean moatte op in oare soarte enerzjy stean wy efter. Wy binne ek net tsjin it wynpark. Allinnich Burgum leit yn in prachtich natuergebiet, dêr't ek minsken wenje. De oare lokaasjes binne wat dat oanbelanget mear yndustrygebiet sûnder omwenners, benammen de Eemshaven", sa seit Klaas de Haan fan Noardermar nei ôfrin fan in ynformaasjegearkomste fan netbehearder TenneT en it Ministearje.