Bysûndere bonbons út Kollum falle yn de smaak by bakkersfakwedstriden

Mar hoe betinke je no sa'n hearlike bonbon? "Je binne yn it foar earst oan it ûndersykjen", fertelt Hanneke. "Hoe dogge wy it mei de smaak? Hoe sille wy de bonbon dekorearje? Dêrfoar kinne je ek op ynternet sjen, mar ek sels gewoan mar besykje. En dan komme je úteinlik ta in resultaat."

Heechste sifers

Dat proses hat fertuten dien. De bonbons hawwe de heechste sifers helle by de bakkersfakwedstriden. Neffens Anika en Hanneke komt dat troch de kombinaasje fan it krokantsje, it laachje sûkelade en de frisse mar ek soere smaak.