GGZ Fryslân set útein mei generaasjeregeling foar meiwurkers

GGZ Fryslan komt as earste ggz-ynstelling fan Nederlân mei in saneamde generaasjeregeling. Meiwurkers fan 63 jier en âlder ha yn dy regeling de mooglikheid om tachtich prosint fan it hjoeddeiske kontrakt wurkjen te gean om dêrby njoggentich prosint salaris en hûndert prosint pensjoenopbou te krijen.