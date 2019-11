40 jier F-16: fleaners fertelle har ferhaal yn nij boek

It doel wie om no ris út de earste hân fêst te lizzen wat de mannen en froulju meimakke hawwe boppe oarlochsgebiet. Want fan de ôfrûne 40 jier hat Nederlân mei dit tastel goed 25-jier aktyf west boppe konfliktgebieten lykas Joegoslavië en koartlyn Syrië.

"Het is opvallend hoe weinig mensen eigenlijk weten over de inzet van de F-16 de afgelopen jaren," seit sjoernalist en skriuwer Silvan Schoonhoven. "Als je aan een willekeurig persoon vraag wat het meest ingezette wapen van Nederland is, weten maar weinigen daarop het antwoord." Dat wie ien fan de redenen om mei syn kollega Olof van Joolen te begjinnen oan it boek. By de lêste oarloch tsjin IS boppe Syrië en Irak hat de loftmacht goed trijetûzen oanfallen dien. Dêrby waarden 2100 bommen smiten. "Nederland heeft daar veel IS-strijders bij uitgeschakeld. Dan moet je denken aan duizenden."

Skiednis fêstlizze

It boek heakket wat ta oan it fêstlizzen fan de histoarje fan de loftmacht. Fleaner Joost Luysterburg: "Het werk dat wij doen is zwaar onderbelicht. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de discussie over de vervanging van dit toestel, de overstap naar de F-35, zo lastig was omdat niemand eigenlijk weet heeft wat we aan het doen zijn."

De aktualiteit

"Het mooiste is dat het gaat over de actualiteit. Er is op moment in de politiek veel discussie over burgerslachtoffers en 'nevenschade'. Een van de vliegers die voor één van die zaken verantwoordelijk was, vertelt openhartig zijn verhaal. Over de impact die zoiets heeft op hem", seit Schoonhoven. "Het gaat over leven en dood, knopen doorhakken." In soad fan de fleaners dy't de beide sjoernalisten sprutsen hawwe dogge iepenhertich har ferhaal. Benammen oer hoe't se omgean mei libben en dea. Schoonhoven: "Ze hebben het over het uitnemen van een tegenstander. Over poppetjes en auto's die ze raken. Dat klinkt voor een buitenstaander heel abstract maar het gaat om beslissingen die in een 'split-second' genomen worden."

Luysterburg: "We zien de strijd die wij in de lucht hebben gevoerd hier in Nederland niet echt. We voeren die niet op onze eigen grenzen. Dat doen we elders. Maar als we brandhaarden elders kunnen blussen zorgen we ervoor dat we hier door kunnen gaan met onze manier van leven, in vrede en veiligheid."