Sybrandy's wurdt op it nije plak in natuer- en boarterspark

De gemeente kin in liening fan 450.000 euro jaan oan Jaarsma om de plannen te realisearjen. Dat waard tongersdei bekend nei ûndersyk. It kolleezje hie de plannen foar de liening al langer, mar de ried woe earst witte oft der dan bygelyks gjin sprake wie fan ferbeane steatsstipe. Ut it ûndersyk hat bliken dien dat it allegear tastien is. "Dit wie wol it wichtichste betingst om te sjen oft Sybrandy's trochgean koe op in nije lokaasje", seit Veltman.

Gjin tûkelteammen mear

De wethâlder sjocht op it earste gesicht fierder gjin tûkelteammen. "We moatte wol even sjen nei de rjochten en ferantwurdlikheden. De grûn is fan de gemeente en dêr wol in partikulier wat op realisearje. Dat moatte je yn it foar allegear goed regelje, mar ik bin derfan oertsjûge dat we dêr mei-inoar wol útkomme."