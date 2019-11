Veenker stiet foar nij bobslydseizoen, "mar jild is altyd it probleem"

It wintersportseizoen stiet wer foar de doar en foar bobslider Dennis Veenker fan Damwâld betsjut dat wer in soad Europacup- en wrâldbekerwedstriden. Dochs moat er in wedstryd yn Amearika sjitte litte en is it dreech om genôch jild by elkoar te krijen foar de wedstriden yn Europa. "Jild is altyd it probleem", seit er.