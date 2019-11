HEA! De bysûndere reis fan Alle Hosper

Wat dogge je as je frou demint wurdt en je har bytsje by bytsje kwytreitsje? Alle Hosper (80) út De Broek fûn in wize om de aventoeren fan eartiids opnij te belibjen. Acht jier lang wie er de mantelsoarger fan syn frou. Om steande te bliuwen yn dy achtbaan socht Hosper in útflecht yn it ûntwikkeljen fan in nij muzykynstrumint.