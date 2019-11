Ek problemen mei weromleverjen fan stroom yn Eaststellingwerf

Netbehearder Liander seit dat der op tal plakken yn Fryslân gjin kapasiteit op it netwurk mear is om opwekke enerzjy troch sinnepanielen of wynmûnen werom te leverjen. De gemeente Eaststellingwerf organisearret op 21 novimber in iepenbiere gearkomste oer it ûnderwerp yn Easterwâlde. Liander is dêr ek by.

Net foldwaan oan wetlike plicht

De netbehearder registrearret yn Fryslân op dit stuit santich prosint mear ynstallearre sinnepanielen. Der is in wetlike oanslutingsplicht, mar dêr kin Liander dus net oan foldwaan, ek al hat it dit jier foar 85 miljoen euro ynvestearre yn it Fryske stroomnetwurk.