Súdwest-Fryslân foar fjoerwurkferbod, mar fjoerwurkfrije sône komt der net

De gemeente Súdwest-Fryslân is foar in lanlik ferbod op swier knalfjoerwurk en fjoerpylken en stiet efter de lanlike beweging om it ôfstekken fan fjoerwurk troch partikulieren werom te kringen of sels hielendal te ferbieten.

De gemeente konstatearret ek dat de ynwenners fan Súdwest-Fryslân hieltyd minder ha mei de tradisjonele fiering fan âld en nij. It karbidsjitten nimt ôf, it ôfstekken fan fjoerwurk ek en der is minder rommel op strjitte.

Súdwest-Fryslân komt mei in kampanje om ynwenners bewust te meitsjen fan de gefaren fan fjoerwurk en wêr't minsken leaver gjin fjoerwurk ôfstekke kinne. De gemeente wiist dêrby op bistepensions, soarchynstellingen en de omjouwing fan in hospice.