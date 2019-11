Provinsje yn petear mei fjouwer sektoaren oer stikstofkrisis

Deputearre Johannes Kramer fertelt: "Fertsjintwurdigers fan fjouwer ferskillende sektoaren komme byinoar. We wolle foaral fan se hearre wat der by harren libbet as it giet om stikstofregels. We wolle witte watfoar útkomsten sy sjogge, mar ek hokker bedrigingen sy miskien sjogge."

Ofsprutsen is om de stikstofregels uterlik op 1 desimber koart te sluten mei it Ryk, mar Kramer leit út dat dizze datum yntusken dochs wat minder fêst stiet. Kramer: "Fansels wolle wy 1 desimber wol helje, mar we moatte ek soarchfâldich wêze. Dat kostet wat tiid. Net dat we 1 desimber net helje kinne, mar we wolle wol dat it mienskiplik droegen wurdt."