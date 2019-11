Brânwacht fynt fetten mei oalje oan de kant fan de dyk

De fetten binne fûn oan de Poptawei yn de Fryske haadstêd. De brânwacht wist earst net om hokker stoffen at it gie, en hat dêrom mei mei spesjale maskers op dwaande west om te ûndersykjen wat der yn de fetten siet.

Nei ûndersyk die bliken dat it om oalje gie. Offalferwurker Omrin hat de fetten opromme. It is net dúdlik hoe't de tonnen der telâne kaam binne, of fan wa't se binne.