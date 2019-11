Liening oan Sybrandy's Speelpark mei trochgean

Undernimmer Jaarsma wiis

Jaarsma is wiis mei de taseine stipe. "Dit is hiel moai nijs, ek foar de hiele regio", seit er. Mei de crowdfunding sil er no fierder. "Earder hiene allegear minsken mei-inoar al sa'n 100.000 euro tasein. Dat is noch net oermakke, want earst moast der dúdlikheid wêze oer de stipe fan it kolleezje."

De kommende dagen sil er oan de slach om kontakt op te nimmen mei elkenien dy't earder wat tasein hie. "Ik sil se maile. We ha ek altyd wol wat kontakt hân oer de ûntwikkelingen de ôfrûne moannen. En no moatte we fierder."

Yn ôfwachting op de liening hat Jaarsma de ôfrûne wiken ynspiraasje opdien: "Ik ha ferskate oare boarterstunen en natuerparken besocht. En ik bin al dwaande mei de tariedingen. Sa sykje ik offerten foar de ferhuzing fan alles. It moat bygelyks allegear demontearre en montearre wurde."