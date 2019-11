GroenLeven ferhuzet fan It Hearrenfean nei Ljouwert

Groenleven wol mei har 150 meiwurkers ferhúzje nei in pân oan de Lange Marktstrjitte yn Ljouwert. It bedriuw wol nei de Fryske haadstêd om't se yn koarte tiid in stik groeid binne, en it hjoeddeistige pân net mear folstiet.

"We hebben overal in de provincie gezocht, maar alleen dit pand was echt goed geschikt. Vandaar de verhuizing. We wilden graag in Friesland blijven", seit De Groot.

Hearrenfean yn it hert

Groenleven wie yn de ôfrûne jierren haadsponsor fan SC Hearrenfean. "Daar zijn we nog steeds trots op. We vinden het jammer uit Heerenveen te vertrekken, en als het pand in Heerenveen had gestaan, dan waren we gewoon gebleven."

De ferhuzing lit noch eefkes op har wachtsje: yn it tredde fearnsjier fan 2020 moat alles oer nei Ljouwert.