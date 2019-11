Baas Sealen Schaaf: Neushoorn fertsjinnet alle stipe fan de wrâld

De betingsten yn Sealen Schaaf binne folle geunstiger fanwege de legere kosten, sa wurdt skreaun. Veenstra is it dêr net mei iens, want al betellet Schaaf gjin hier, de gemeente jout ek gjin subsydzje. Dat is mei Neushoorn wol it gefal.

Ferskillende doelgroepen

Ek fertsjinnet in stêd lykas Ljouwert minstens twa muzykpoadia, fynt Veenstra en dat stiet ek yn it rapport. Dêr komt noch by dat sawol De Harmonie, Neushoorn as Sealen Schaaf harren rjochtsje op ferskillende doelgroepen. In fúzje hat dêrom gjin mearwearde, sa stelt it rapport. Dêr is Veenstra it hielendal mei iens.