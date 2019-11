Fakbûn CNV is bliid mei trochstart Hartman, mar der binne wol fragen

Streek sette ûnder wat bard is

It fakbûn stiet derfoar dat alle meiwurkers bliuwe kinne. Hoe't dat ferinne sil, is ôfwachtsjen. Dat is ek wat it fakbûn fan de meiwurkers heart. "We wachten af, zeggen ze. De afgelopen tweeëneenhalfjaar hebben de medewerkers behoorlijk wat voor hun kiezen gekregen. En nu is er nog geen duidelijkheid".

De wurknimmers fan Hartman tochten nei de reorganisaasje earder dit jier dat der doe in punt set wurde soe achter de úndúdlike situaasje yn it bedriuw. Mar it fallisemint fan ôfrûne wike makke de situaasje fan de wurknimmers opnij ûnwis. It fakbûn wol ek graach witte hoe't de nije direksje tsjinoer de earder makke ôfspraken oer de oplieding en ûntwikkeling fan de wurknimmers stiet.

By de reorganisaasje fan Hartman is de tasizzing dien om te ynvestearjen yn de wurknimmers. It fakbûn giet derfan út dat dit it lêste stadium is fan de ûndúdlikens binnen it bedriuw. "Ik kan me niet voorstellen dat de onrust blijft. We moeten een streep zetten onder wat er is gebeurd en positief naar de toekomst kijken met elkaar", seit De Bruine.