Botniastins yn Frjentsjer wurdt ferboud ta akademygebou

Ta beslút is yn it Akademygebou aanst noch in kolleezjeseal te finen, mei plak foar sa'n fyftich studinten. De banken komme út de katolike tsjerke fan Wytmarsum.

Twadde universiteit fan Nederlân

De âlde universiteit fan Frjentsjer waard yn 1585 oprjochte, as twadde universiteit fan Nederlân. Bergsma: "Dat hat duorre oant 1811. It rûn mei grutte 'ups' en fansels ek mei wat 'downs'. Dêrnei hat it gebou oant 1845 in ateneum west."

Yn de iuwen dêrnei krige de Botniastins noch hiel wat oare bestimmingen. Sa die it gebou ek jierrenlang tsjinst as weeshûs. Mei de transformaasje ta akademygebou hat de 500 jier âlde stins wer in nij doel. Bergsma: "No nimme wy it stokje oer."