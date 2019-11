LTO wol dat ek boeren wat weromkrije foar fermindering stikstof

Yllegaal buorkje

Troch de útspraak fan de Ried fan Steat binne in soad boeren eins yllegaal oan it buorkjen: ûnder de âlde PAS-regeling mochten se mei in melding gewoan buorkje. Dat mei no net mear, want no moatte se in fergunning oanfreegje. En dat kin net, omdat alles op slot sit.

Gjin útwreiding boerebedriuwen, mar befêstigjen besteande aktiviteiten

Mei de needwet fan it kabinet (troch de maksimumsnelheid op sneldiken te beheinen ta 100 km yn de oere bygelyks), komt der wer romte frij. Dy giet lykwols foar in grut diel nei de bou: der komme huzen by. As der romte komt, soe dat ek foar de boeren jilde moatte. It giet net om útutwreiding fan bedriuwen, mar gewoan it befêstigjen fan aktiviteiten dy't sy no al dogge, Dit jout ek in prikkel yn de sektor om mei te wurkjen oan alternative projekten. Sa soe troch oar foer foar de kij de stikstof fermindere wurde kinne.