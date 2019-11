FIDEO: Dit binne de wichtichste stikstofmaatregels

In legere maksimumsnelheid op de sneldiken en minder aaiwyt yn it fretten fan kij: it binne twa maatregels fan it kabinet om derfoar te soargen dat der wer hûzen boud wurde kinne. 'Vroempartij' VVD is net bliid mei de legere maksimumsnelheid, fertelt Steatelid Durk Pool. PvdA-Steatelid Jaap Stalenburg fynt de maatregel folslein logysk.