Winkellju wrakselje mei Swarte Pyt

Yn Wommels binne se der wol oer út: Swarte Pyt kin yn de gewoane stiennen winkel noch wol. Foar winkelfrou Grietje van der Velde is de tradisjonele Pyt ek in kwestje fan nostalgy: "Ik kin eins net sûnder dy nostalgy, want ik haw it as bern meimakke." Se hat de winkel dêrom fersierd mei Swarte Piten.

By webwinkel ferdwynt Swarte Pyt

Yn guon plakken is dat miskien foer foar diskusje, mar net yn Wommels, sa fernimt Van der Velde: "Oer it algemien tink ik dat wy hjir nochter binne. Ik hear der nea ien oer." Dochs is dat net it gefal by de webwinkel fan de boartersguodsaak yn Wommels. "Wy brûke al fjouwer jier papier sûnder Swarte Piten derop. Kinst fernimme dat it oars wurden is. Op it momint dat der diskusje oer kaam, krigen we dat te hearren. En ek al tocht ik dat it fan aktivisten kaam, wy hawwe der wol foar keazen om der wat mei te dwaan."