Hans de Boer oer PFAS-krisis: "Dit is gjin ûndernimmersrisiko, mar polityk risiko"

It Ryk hat der in soadsje fan makke mei dizze maatregels, seit Hans de Boer. "Dêr hawwe wy in pear kear foar warskôge, mar der komme gjin oanpassingen. Grûnfersetsbedriuwen en transportbedriuwen hawwe dêrfan te lijen. Dit is gjin normaal ûndernimmersrisiko, dit is in polityk risiko. Wy riedeno in skeaclaim ta. De branche fan de grûnfersetsbedriuwen sammelet de gegevens en wy as VNO/NCW besykje de claim binnen in dei of tsien op tafel te lizzen.

Miljard

De Boer: "De skeaclaim kin oprinne ta in bedrach tsjin de miljard fan al dy bedriuwen dy't net wurkje kinne troch de PFAS-maatregels. Dat hie steatssekretaris Van Veldhoven tefoaren komme kinne. Want doe't se it belied ôfkundige, hat se de gegevens net yn kaart brocht. Se hie ek sizze kinnen: "Ik schort mijn beleid even"oant de gegevens der binne. Dat is net bard en no moat se foar de gefolgen fan har dieden ynstean.