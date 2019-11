IepenUP Live: It ûnderwiis yn rep en roer

Leararen wolle mear jild, der is in tekoart oan learkrêften en nettsjinsteande de ôfspraken tusken de ûnderwiisbûnen en it kabinet wol de efterbân fan de dosinten noch hieltyd aksjefiere. Yn dizze IepenUP Live wurdt der sprutsen mei minsken út de hiele breedte fan it ûnderwiis. Hoe sjocht it ûnderwiis yn Fryslân der yn de takomst út?