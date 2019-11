HEA! Skye yn in rolstoel

Hoe is it om yn in rolstoel by in berch del te skyen? Op de skyskoalle op De Jouwer kinne minsken mei in beheining dat ûnderfine. Milou Bosscher (17) gie earder wol mei har famylje op wintersport. Troch in turnûngelok rekke se foar in part ferlamme. Yn de sit-sky kin se dochs wer it gefoel fan de wyn troch it hier fiele.