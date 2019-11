Undersiken nei stekpartij De Westereen en hoteloerfal It Hearrenfean noch net klear

Oerfal hotel It Hearrenfean

Ek it ûndersyk nei de oerfal op in hotel op It Hearrenfean giet fierder. Dy oerfal wie moandeitemoarn betiid. Dêrby easke de dieder ûnder bedriging mei in mes jild fan in meiwurker fan it hotel. Neidat er dat krigen hie naaide de dieder út. Dy dieder is noch net fûn troch de plysje.

Bylden fan it hotel en de reaksje fan de plysje moandei: