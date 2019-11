It ferhaal fan Lourdes op It Amelân giet oer de stoarmnacht fan 19 op 20 maart 2007. Doe spielde der 600 kúb hout oan op it strân. By Peal 21 seach it swart fan de minsken nei de oprop: Hout op strân!

Minsken mei fysike klachten, dy't kwealik noch yn it doarp te sjen wiene, rûnen op it strân en sjouden mei hout. Pasjinten dy't moarns noch by de dokter yn de wachtkeamer sieten mei rêchklachten, spit en seare knibbels koene middeis as in ljip hiele einen rinne nei it hout ta. De dokter sei: it liket Lourdes wol!

Selma Dubbeld fan Hollum sil oer it ferhaal fertelle op de ferhalejûn fan freed.