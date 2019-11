Waadhoeke ropt húsfesters op foar 'Bed voor bed'-regeling

Om't de wenplakken fan de arbeidsmigranten binnen de Waadhoeke net altiten foldogge oan de lanlike wet- en regeljouwing op it gebied fan húsfesting, is de gemeente mei in nij belied op it gebiet fan húsfesting kommen. Dat moat mear ûnwinsklike situaasjes foar arbeidsmigranten foarkomme.

Nij belied

De saneamde 'Bed voor Bed'-regeling is ûnderdiel fan dit nije húsfestingsbelied. Gemeente Waadhoeke wol yn gesprek mei de húsfesters dy't noch net oan it nije belied foldogge, om te sjen op hokker wize de gemeente mei oplossingen komme kin. Yn sommige gefallen hâldt de 'Bed voor bed'-regeling yn dat de gemeente nije wenplakken siket foar de arbeidsmigranten.



Húsfesters meie harren foar 1 jannewaris by de gemeente melde.