Ministearje oefenet mei bommen op de Vliehors

De Vliehors is in wichtich oefengebiet foar Nederlânske en bûtenlânske fleaners. It sjitterrein is op it meast westlike diel fan Flylân en is sa'n 17 kante kilometer. Op it eilân lizze doelen foar de fleantugen. By de oefeningen is de Vliehors ticht foar publyk.

Der komme posten om te mjitten hoefolle lûd oft der frijkomt by de oefeningen. Dy oefeningen binne fan moandei 2 desimber oant en mei freed 6 desimber. Moandei, tiisdei en tongersdei moarns en middeis, de freed allinnich moarns.