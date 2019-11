Nij geurbelied foar bedriuwen yn Fryslân

De tastiene noarm moat foar elts bedriuw yn de fergunning komme te stean. De FUMO, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, moat soargje foar de handhavening.

Deputearre Douwe Hoogland seit dat eltse situaasje unyk is en dat oerlêst troch nuvere lucht yn in wenwyk in oare oanpak freget as op in yndustryterrein. Om in sa breed mooglik draachflak te krijen, hat de provinsje alle gemeenten belutsen by it meitsjen fan it nije Fryske geurbelied.