Wiidweidigere ladinglist MSC Zoe nimt ûndúdlikens net wei

Foar it gearstallen fan de list moast Rykswettersteat om tafel mei ferfierders dy't mear details hawwe oer wat yn de konteners siet. Der is gjin wetlike ferplichting om datsoarte fan gegevens te oerlangjen oan de tsjinst. Mar sels mei dy ynformaasje derby bliuwt der in soad ûndúdlikens as it giet om de ynhâld fan konteners dêr't gjin gefaarlike stoffen yn sitte.

Minister Van Nieuwenhuizen wol besjen oft dat yn de takomst better kin en dêroer yn oerlis mei de sektor. De Waadferiening fynt dat it better moat en stiet oan op maatregels wêrby't bygelyks privacy-wetjouwing it iepenbiermeitsjen fan mear ynformaasje net yn it paad sit.

Strangere maatregels

"Je kunt wel in overleg met de sector, maar je kan zelf ook bedenken wat je nodig hebt om bijvoorbeeld goed te kunnen claimen. Dan zit je niet met dit soort catastrofes waarbij er nog bijna 800 ton rotzooi in zee ligt en je bijna een jaar later nog twee miljoen euro aan claims hebt uitstaan. Dan kan je dat voorkomen en sneller afhandelen", seit Ellen Kuipers fan de Waadferiening Ek soe der ynternasjonaal strangere regels komme moatte. Soks soe ek ûndúdlikheid oer skea en oanspraaklikheid weinimme lykas no bart mei de oanspielde plestik kerrels.