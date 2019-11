Fryslân iezet op ynternasjonale bedriuwen

Earder woene Fryslân, Grinslân en Drinte mei in Top Dutch-kampanje it Europeeske fabryk fan Tesla nei Noard-Nederlân ta heljen. Dat slagget net, want it Tesla-fabryk giet nei Dútslân, sa waard tiisdeitejûn bekend.

De trije Noardlike provinsjes hawwe allegearre 400.000 euro yn Top Dutch stutsen. Deputearre Sander de Rouwe is optimistysk oer de nije kampanje dy't krekt in wike oan de gong is. Al acht bedriuwen hawwe oanjûn serieuze belangstelling te hawwen har yn it Noarden te fêstigjen.