WoonFriesland makket nochris 55 huzen Skiermûntseach enerzjysuniger

WoonFriesland lûkt 2 miljoen euro út foar de enerzjybesparjende maatregels. It wurk bestiet ûnder mear út it lizzen fan sinnepanielen op de dakken fan de huzen. Ek wurde de badkeamers, de keuken en it húske ferfongen yn de huzen fan fyftjin strjitten.

By in grut part fan de wenten pleatst WoonFriesland better isolearjend glês. Dêrnjonken krije de huzen ek in reekmelder en in nije meterkast en wurde houtrot en âld foechwurk wer makke. WoonFriesland hat in ynformaasjepunt ynrjochte oan de Burgemeester van den Bergstraat, sadat hierders dêr mei fragen terjochte kinne. It wurk is al begûn en duorret oant april takom jier.