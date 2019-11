Wat moat der mei de hjoeddeistige Cambuurlokaasje barre?

De gemeente Ljouwert wol safolle mooglik it gebiet behâlde. Dat is in opjefte, want de grutste blikfanger, it Cambuurstadion, is dan fuort. "We gaan proberen om zoveel mogelijk de verhalen van de mensen uit de wijk te bundelen," begjint wethâlder Hein de Haan syn ferhaal entûsjast.

Wat is it DNA fan de wyk?

De gemeente wol mei alle oanbelangjenden it nije gebiet ynrjochtsje. It projekt 'Nieuw Oud Oost' is ferdield yn ferskate perioaden, om't it lang duorret. Yn de earste perioade giet de gemeente op syk nei it DNA fan de wyk. Wat hawwe minsken mei de wyk en wat fine sy wichtich dat bliuwt? As dizze fragen beäntwurde wurde, bliuwt dat Cambuur-gefoel, tinkt De Haan. "We gaan de komende week letterlijk door de wijk wandelen en in gesprek met mensen. Wat is jullie mooiste herinnering aan deze wijk en hoe denk jij dat we die kunnen behouden?"