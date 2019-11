Ast wolris yn it sintrum fan Ljouwert komst, dan hast him grif wol stean sjoen. De grutte glêzen kas op it Aldehoustertsjerkhôf. It liket op in kas dy't ek brûkt wurdt foar it kweken fan tomaten en komkommers. Mar dizze kas kinst gewoan as foarbygonger yn. Ferslachjouwer Willem de Vries gie dêr del.