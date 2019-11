Sjassy trekker brekt by botsing mei auto by Haskerdiken

It sjassy fan de trekker is troch it ûngelok brutsen. De auto hat ek in soad skea oprûn. De bestjoerder fan de auto soe ferwûne rekke wêze, de bestjoerder fan de trekker kaam mei de skrik frij.

It is noch net bekend hoe't it ûngelok barre koe. De plysje docht dêr ûndersyk nei.