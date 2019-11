Stiennen prate by ferhalejûn op bordes fan Natuurmuseum

De ferhalejûn is in ferfolch op it iepeningswykein fan LF2018. Dit jier is it tema 'Als stenen konden spreken'. Dêrmei kin it Natuurmuseum goed út de fuotten, sizze se. De stiennen fan it bordes fan it Natuurmuseum prate sûnder wurden, neffens Koomen. "Ze tonen ons fossielen die vertellen over het leven in zee van honderden miljoenen jaren geleden."